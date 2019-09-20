بغداد تصطف مع طهران ضدّ تحالف حماية الملاحة البحرية

2019/09/20 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق برفضه الانضمام إلى تحالف دولي قيد الإنشاء بهدف حماية خطوط الملاحة البحرية في المنطقة يبتعد خطوة جديدة عن سياسة النأي بالنفس

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