2019/09/20 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مارد عبد الحسن الحسون

كتبت ذات مرة عن مركز الشرطة، وعن رجل الشرطة، ما له وما عليه واية صورة يجب ان يكون عليها في قوة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة والخصال الأربعة اللازمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة والخصال الأربعة اللازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).