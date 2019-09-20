العتبة الحسينية المقدسة تكشف النتائج الاولية لحادثة التدافع في باب الرجاء يوم عاشوراء

2019/09/20 | 07:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن النتائج الاولية لحادثة التدافع في باب الرجاء يوم عاشوراء الماضي بحسب المشاهدات التي صورتها كاميرات المراقبةوقال المتحدث الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة السيد افضل الشامي لوكالة نون الخبرية ان النتائج الاولية لحادثة التدافع في باب الرجاء يوم عاشوراء اثبت لنا ومن خلال كاميرات المراقبة عن وقوع حادثتين بينهما 13 دقيقة وفي نفس المكان موضحا ان الحادثة الاولى وقعت بالساعة 12.56 دقيقة ظهرا حيث سقط احد الاشخاص من جهة اليسار للباب وسقط خلفه عدد من الزائرين وتم تدارك الامر خلال دقائق الا ان الحادثة الثانية وقعت في نفس الباب في الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا من خلال سقوط احد المشاركين ولكن هذه المرة من الجهة اليمنى وقد سقط خلفه عدد من المشاركين بالركضة

واضاف الشامي ان الحادثتين حدثتا بسبب التدافع في باب الرجاء بعد ان استمر العزاء لمدة 45 دقيقة بشكل طبيعي وبانسيابية،موضحا ان بداية العزاء المليوني انطلق بالساعة 12.10 دقائق تقريبا موضحا ان العتبة الحسينية وجهت دعواتها الى كل من قيادة العمليات والدفاع المدني والمحكمة لاشراكهم بالتحقيق والوقوف على الاسباب الرئيسة للحادث

واعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء (الثلاثاء 10 ايلول 2019)، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء، فيما أعلنت الاخيرة الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح "الشهداء".

امتيازات خاصة تمنحها العتبة الحسينية المقدسة لذوي شهداء عزاء ركضة طويريج

وكانت العتبة الحسينية المقدسة قد قررت منح جملة من الامتيازات لعوائل شهداء عزاء ركضة طويريج الذين استشهدوا اثناء مراسيم العزاء في باب الرجاء احدى ابواب الصحن الحسيني الشريف في يوم العاشر من محرم الحرام 1441هـ الموافق 10/9/2019م.

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