2019/09/20 | 07:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: وزير يحاول الاستقالة للهروب من الاستجواب أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الجمعة، أن وزيراً {لم يسميه} يحاول الاستقالة للهروب من الاستجواب.وقال الكلابي في تغريدة على حسابه تويتر: "احد الوزراء الذين تم إكمال ملف استجوابهم يحاول ان يقلد تجربة وزير الصحة بإن يستقيل كي يعزز نفسه".واضاف: "أقول له والله لن يثنيني عن الحق الا الحق".

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