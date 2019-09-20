نوال السعداوي - حين تكون القراءة النقدية إبداعًا

2019/09/20 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي وصلتنى رسالة من مايكل ريان، أستاذ الأدب المقارن بالجامعة الأمريكية، فى لوساكا- زامبيا، يقول إن طلاب وطالبات فصل النقد الأدبى، يدرسون الأعمال الأدبية المترجمة، لأدباء وأديبات من مختلف أنحاء العالم.وقد درسوا ضمن الروايات المقررة عليهم فى الفصل، روايتى «امرأة عند نقطة الصفر»، وأنهم قد أعدوا بعض الأسئلة، لأجيب عليها، قد تساعدهم فى كتابة ورقة الامتحان النهائى.أن تدريس هذه المادة فى جام......

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