2019/09/20 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معين_حداد في الستينات من القرن العشرين شهدت الجامعات الغربية حركات احتجاجية، تناولتها في حينه وسائل الإعلام على نحو واسع، أدت فيما أدت اليه، إلى بروز تيارات أكاديمية معارضة لمناهج التعليم السائدة.وفي هذا السياق عمد عدد من الجغرافيين في بعض الجامعات الإنكلو****ونية، إلى تشكيل مجموعات مهمّتها ممارسة النقد الجذري للجغرافيا المعمول بها.ضمّت هذه المجموعات خليطاً من الجغرافيين اليساريين «المتطرفين» من أنارشي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#معين حداد - الجغرافيا الماركسية: من الإهمال إلى التجديد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#معين حداد - الجغرافيا الماركسية: من الإهمال إلى التجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).