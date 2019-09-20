روسيا تسجل إشارات أمريكية لإنهاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالكامل

2019/09/20 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده ترى تلميحات أمريكية لإنهاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في المستقبل، بشكل كامل.

وقال لافروف في حوار مع مجلة "روسيا في الشؤون العالمية" إن موسكو تلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر إشارات لإنهاء المعاهدة بالكامل، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في مستقبل هذه الوثيقة.

وأضاف "الانعكاسية تتجلى بوضوح في مجال الاستقرار الاستراتيجي.



أن نسف واشنطن أولا لمعاهدة الحد من نظام الدفاع الصاروخي والآن.



بدعم إجماعي من قبل أعضاء الناتو معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يخلق مخاطر تفكيك هيكل المعاهدة بأكمله في مجال مراقبة الصواريخ النووية".

وأشار لافروف إلى أن آفاق معاهدة التدابير الرامية إلى تعزيز خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها ليست واضحة أيضا، بسبب عدم وجود إجابة واضحة من الجانب الأمريكي على اقتراح روسيا بالموافقة على تمديد المعاهدة بعد انتهاء صلاحيتها في شهر شباط 2021.

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