إيمان بوقردغة - في تونس: المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية توافق مع نظرية -الرئيس الفيلسوف- و تنافر مع مبدئ الوضوح.

2019/09/20 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة إن تبيين المرام من القيادة الأخلاقية للدولة قد أفصحت عنه بطريق برهاني خالص دراسات جاد بها يراع الباحثين كادحين نهارهم قائمين ليلهم على تجلية الصلة بين قائد الدولة و الأخلاق فشخصية القائد ملهمة للمواطنين حيث يمثل القائد نموذجا أعلى لمعايير السلوك الأخلاقي فلا يجب بأي حال من الأحوال أن تعتريه وصمة شبهة.والقيادة السياسية المهتدية بنور الضمير والخالصة من شوائب الريب تشكل حسب عالم السياسة موراي......

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