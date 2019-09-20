كريستين لاغاراد: النمو العالمي “هش” و”مهدد”

2019/09/20 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها، كريستين لاغارد، الخميس، في مقابلة بواشنطن، أن النمو العالمي “هش” و”مهدد” بشكل خاص بسبب التوترات

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