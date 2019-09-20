حياة بدائية في مدن العراق المحررة

2019/09/20 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسع دائرة “الحياة البدائية” في العراق لتجتاح مناطق خربتها الحروب التي تلت سيطرة “داعش” عليها، ونزوح أهلها بعد نحو خمس سنوات على

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