حدث في مثل هذا اليوم 20 أيلول

2019/09/20 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 سبتمبر أو 20 أيلول أو يوم 20 9 (اليوم العشرون من الشهر التاسع) هو اليوم الثالث والستون بعد المئتين (263) من السنوات البسيطة،

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