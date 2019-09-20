ﻣﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ؟ ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ؟

2019/09/20 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ليس للإنسان إلا ماسعى"

ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ شيئا، ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇِﻟَّﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻷﺟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ جل جلاله: ﴿ﻭَﺃَﻥْ ﻟَﻴْﺲَ ﻟِﻠْﺈِﻧْﺴَﺎﻥِ

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