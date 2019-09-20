شكوى ضد ترامب لكشفه معلومات سرية لزعيم أجنبي

2019/09/20 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت صحيفة أمريكية عن تقديم شكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قيادة المخابرات الأمريكية.

فوفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قدم موظف في المخابرات الأمريكية في 12 آب شكوى ضد الرئيس دونالد ترامب لكشفه عن معلومات سرية أثناء مكالمة هاتفية مع زعيم أجنبي.

ونفى ترامب صحة ما أعلنته وسائل الإعلام من أنه أفشى سرا أثناء الاتصال الهاتفي مع زعيم أجنبي.

وحسب معلومات "واشنطن بوست" فإن الشكوى ضد الرئيس ترامب قدمها مندوب المخابرات الأمريكية في أوكرانيا بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.

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