مقتل وإصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية جنوب غربي كركوك

2019/09/20 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مصدر امني، بمقتل وإصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بتفجير جنوب غربي كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة تابعة للشرطة الاتحادية، مساء الخميس، في قرب قرية غريب بناحية العباسي في قضاء الحويجة جنوبي غربي كركوك”.





وأشار الى ان “الانفجار ادى الى استشهاد منتسب واصابة ضابط بجروح”.





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