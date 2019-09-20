إيران الضعيفة مازالت قادرة على الإضرار باقتصاد العالم

2019/09/20 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي حملت عنوان “أقصى الضغوط” على إيران، في إضعاف اقتصادها، لكنها في الوقت نفسه، جعلت إيران

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