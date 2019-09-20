قاسم سليماني في بغداد: الرد على استهداف معسكرات “الحشد الشعبي”

2019/09/20 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر عراقية مطلعة إن زعيم “فيلق القدس” بـ”الحرس الثوري” الإيراني، قاسم سليماني موجود في بغداد، منذ يومين وأجرى لقاءات مع قادة

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