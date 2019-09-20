ظريف: نفط العرب أهم لأمريكا من دمائهم

2019/09/20 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سياسة اميركا تجاه حرب اليمن مؤشرا الى ان اميركا تعتبر النفط اهم من دماء البشر".

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: دماء العرب ازاء نفط العرب/ الف باء سياسة الولايات المتحدة الاميركية: 4 اعوام من القصف العشوائي الاعمى لليمن، 100 الف قتيل من الشعب اليمني ، 20 مليونا يعانون من سوء التغذية، 2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يعني اعطاء الصلاحيات الكاملة للمجرمين.واضاف وزير الخارجية الايراني: انه ازاء ذلك تعتبر (اميركا) رد اليمنيين على ذلك (العدوان) باستهداف مستودعات النفط "عملا حربيا" مرفوضا.وكان وزير الخارجية الايراني قد كتب في تغريدة اخرى: تصوروا فقط ان اميركا ليست مستاءة من قيام حلفائها بقصف اطفال اليمن بكل قسوة على مدى اكثر من 4 اعوام بالاسلحة والدعم العسكري الاميركي، لكنها تشعر بالاستياء حينما يقوم الضحايا (اليمنيون) بابداء رد الفعل بالطريق الوحيد القادرين عليه – اي استهداف المنشآت النفطية للمعتدين -.انتهى

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