ظريف: نفط العرب أهم لأمريكا من دمائهم

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: دماء العرب ازاء نفط العرب/ الف باء سياسة الولايات المتحدة الاميركية: 4 اعوام من القصف العشوائي الاعمى لليمن، 100 الف قتيل من الشعب اليمني ، 20 مليونا يعانون من سوء التغذية، 2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يعني اعطاء الصلاحيات الكاملة للمجرمين.واضاف وزير الخارجية الايراني: انه ازاء ذلك تعتبر (اميركا) رد اليمنيين على ذلك (العدوان) باستهداف مستودعات النفط "عملا حربيا" مرفوضا.وكان وزير الخارجية الايراني قد كتب في تغريدة اخرى: تصوروا فقط ان اميركا ليست مستاءة من قيام حلفائها بقصف اطفال اليمن بكل قسوة على مدى اكثر من 4 اعوام بالاسلحة والدعم العسكري الاميركي، لكنها تشعر بالاستياء حينما يقوم الضحايا (اليمنيون) بابداء رد الفعل بالطريق الوحيد القادرين عليه – اي استهداف المنشآت النفطية للمعتدين -.انتهى
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