شاعر عراقي يدخل المستشفى بشكل عاجل

2019/09/20 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعرض شاعر عراقي الى وعكة صحية نقل على أثرها بشكل عاجل الى المستشفى ببغداد.

وذكر بيان لنقابة الفنانين العراقيين انه "وفي ساعة متأخرة من ليلة البارحة تفقد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي الشاعر والفنان صباح الهلالي شقيق الفنان زياد الهلالي للإطمئنان على صحته بعد أن ألمّت به وعكة صحية تم نقله على اثرها بشكل عاجل الى طواريء المستشفى الدولي الأهلي الذي نتقدم بالشكر لطاقمه وادارته الراقية".انتهى

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