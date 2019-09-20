السعودية : التهاون مع إيران يشجعها على ارتكاب أعمال عدائية

2019/09/20 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير من أن التهاون مع إيران سيشجعها على شن المزيد من الهجمات في المستقبل.وقال الجبير عبر حسابه على موقع تويتر إن “التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية”، مضيفا أن “لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على

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