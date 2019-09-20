التحالف العربي يدمر 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في اليمن

2019/09/20 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد شمال محافظة الحديدة اليمنية.

وقال التلفزيون السعودي إن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء شن عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية.

وأشار التحالف إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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