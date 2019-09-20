سجن رئيس السلفادور السابق بجريمة الرشوة

2019/09/20 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن القضاء السلفادوري قضى بالسجن عامين على رئيس البلاد السابق إلياس أنطونيو السقا بعد إدانته بالرشوة.

وقال مكتب المدعي العام أمس الخميس، إن محكمة أصدرت حكما بالسجن عامين على رئيس السلفادور السابق.

وأضاف المكتب إن المحكمة وجدت السقا، الذي يقضي الآن عقوبة السجن 10 أعوام لتورطه في إهدار المال العام وغسل أموال، مذنبا بتقديم رشوة لموظف محكمة مقابل الحصول على معلومات عن دعوى قضائية مُقامة ضده.

وسينظر قاض فيما ما إذا كان العامان اللذان صدرا في حقه بالسجن سيضافان إلى عقوبته الحالية.

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