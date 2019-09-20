بالصور.. رانيا يوسف تعود من جديد بفستان يثير ضجة على مواقع التواصل

2019/09/20 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصور لإطلالتها والفستان الذي ارتدته خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر.الصور نشرتها الفنانة على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور انستغرام موضحة تفاصيل إطلالتها، قائلة إن الفستان من Havin، والمكياج من rashad.makeupworks وتسريحة شعرها من alsagheersalons والمجوهرات […]

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