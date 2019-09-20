2019/09/20 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير النقل: اعادة اكثر من 158 نازح عراقي من الاراضي التركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/20 | 09:40.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: اعادة اكثر من 158 نازح عراقي من الاراضي التركية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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