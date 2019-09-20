إشبيلية يهزم كارباج.. وأيندهوفن يخطف فوزا مثيرا من سبورتينج

2019/09/20 | 09:56

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متابعة :سومر نيوز

فاز إشبيلية الإسباني على مضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني 3-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطول...

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