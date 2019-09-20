2019/09/20 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سياسة اميركا تجاه حرب اليمن مؤشرا الى ان اميركا تعتبر النف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ظريف: نفط العرب أهم لأمريكا من دمائهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ظريف: نفط العرب أهم لأمريكا من دمائهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).