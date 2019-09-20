2019/09/20 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oONKbexOHJY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج imn sport - جواد الخرسان - نادي الطلبة هو احد الاركان الاربعة التي يرتكز عليها الدوري) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج imn sport - جواد الخرسان - نادي الطلبة هو احد الاركان الاربعة التي يرتكز عليها الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).