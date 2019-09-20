لجنة الاقتصاد النيابية: زيارة عبد المهدي الى الصين تمثل رسالة انفتاح على العالم والابتعاد عن الهيمنة الامريكية

2019/09/20 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حامد الموسوي، ان العراق توجه نحو الصين نظراً لرخص ثمن بضائعها اضافة الى امتلاكها تكنلوجيا متطورة وصناعة

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