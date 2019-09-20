2019/09/20 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الصين، 5 أقمار صناعية متناهية الصغر(نانو) تخضع لمنظومة استشعار الأرض عن بعد من طراز “جوخاي – 5”.

وأفادت المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الفضائية بأن الأقمار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق اقمار صناعية متناهية الصغر (نانو) لاستشعار الأرض عن بعد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق اقمار صناعية متناهية الصغر (نانو) لاستشعار الأرض عن بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).