عبد المهدي يحضر مؤتمر التصنيع العالمي 2019 ويدعو الشركات الصينية والعالمية الى الإسهام بنهضة العراق

2019/09/20 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، ( مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩ ) الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة

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