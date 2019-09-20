النقل تعيد اكثر من 158 لاجئا عراقيا من تركيا

2019/09/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الجمعة، عن اعادة اكثر من 158 لاجئا عراقيا من اراضي تركيا الى مواطنهم الاصلية في المحافظات.

وقال لعيبي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه "تم نقل اكثر من 158 نازح عراقي عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كانوا متواجدين في عدة محافظات من تركيا انقرة، سامسونك وجروم عبر منفذ ابراهيم الخليل الى العراق وصولا الى مناطقهم الاصلية".

واعرب لعيبي عن "تواصل واستمرار خطة النقل الخاصة بالعودة الطوعية لكل النازحين المتواجدين في دول الجوار واعادتهم الى محافظاتهم ومناطقهم وحسب التوقيتات والخطط المتفق عليها مع وزارة الهجرة والمهجرين".

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