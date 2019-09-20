2019/09/20 | 10:05

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المشتركة : الإنزال الجوي في هور الدلمج لتعزيز استقرار هذه المناطق

اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، ان

عملية الإنزال الجوي التي نفذت امس الخميس، في هور الدلمج ، جاءت

لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، في وقت سابق عن ضبط أسلحة

ومتفجرات خلال عملية امنية في منطقة هور الدلمج الذي يفصل مدن

الديوانية والناصرية والكوت، مؤكدة ان العملية نفذت من قبل قوة

مشتركة من شعبة استخبارات لواء الرد السريع الأول والفوج الثاني

لواء الاول رد سريع وبالتنسيق مع طيران الجيش.

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