فرنسا: اصطياد نمر أسود “لص” يتجول على أسطح المنازل

2019/09/20 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن عمال الطوارئ من اصطياد حيوان غير عادي كان يتسكع مترقبا فرائسه على أسطح المنازل والمنشآت في ليل الفرنسية، وهو نمر أسود.وسارع عمال الإطفاء والبيطريون للاستجابة بعدما أبلغ سكان أحد الأحياء القريبة من ليل، عن قطة ضخمة رصدت “تتجول فوق مجاري الصرف السكنية” ليل الأربعاء.والتقطت صور بعد وصول فريق الإطفاء للنمر وهو يحاول […]

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