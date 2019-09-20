2019/09/20 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أسعار النفط لتسجيل قفزة بنسبة تزيد عن سبعة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر، في الوقت الذي شهدت فيه التعاملات المبكرة يوم الجمعة، مواصلة الخام لمكاسبه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).