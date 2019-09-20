ظريف ونظيره الكويتي يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الاوضاع في المنطقة

2019/09/20 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى نائب رئیس مجلس الوزراء، وزیر الخارجیة الكویتي، الشیخ صباح الخالد الصباح الیوم، اتصالا ھاتفیا من نظيره الايراني، محمد جواد ظریف.واوضح مصدر صباح اليوم، الجمعة، :” ان ظريف اعرب للشيخ صباح الخالد الصباح، عن تمنیات القیادة الایرانیة لامير الكويت، الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافیة.وجاء اتصال وزير الخارجية الايراني بالشيخ صباح […]

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