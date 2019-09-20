"القذافي" كاشفا تفاصيلها: الدولة الكوردية قادمة

2019/09/20 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى سيف الدين القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي ان دولة كوردية "قادمة، في اشارة الى تأسيس دولة كوردية في المنطقة.

الدولة الكوردية قادمة بإذن الله وأول من سيستقل هي كوردستان الشمالية.



تحياتي للشعب الكوردي المجاهد والمناضل.

— سيف الإسلام القذافي (@Saif_Qaddafi) September 20, 2019

قادمة بإذن الله لتكون حاجز بين تركيا والعرب وإيران والعراق، مع قيام دولة عربية على ساحل الخليج العربي الشرقي ودولة بلوشية على ساحل خليج عمان وبهكذا سيرتاح العرب من شرور العجم.



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— سيف الإسلام القذافي (@Saif_Qaddafi) September 20, 2019

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