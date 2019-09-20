الاقتصادية النيابية تحذر من عقبات تقف امام الشركات الاستثمارية الاجنبية

2019/09/20 | 10:28

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بغداد :سومر نيوز

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، من وجود عقبات تحول دون توفير بيئة ملائمة للشركات الاست...

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