إصابة مدنيين بإنفجار عبوتين ناسفتين بناحية جلولاء

2019/09/20 | 10:28

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بغداد :سومر نيوز

أفاد مصدر امني، الجمعة، بإصابة مدنيين اثنين اثر انفجار عبوتين ناسفتين بناحية جلولاء في ديالى.

وقال ال...

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