صحيفة: شراء المياه الصالحة للشرب يثقل كاهل العراقيين.. مياه الحكومة غير آمنة

2019/09/20 | 10:28

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بغداد :سومر نيوز

باتت تجارة المياه الصالحة للشرب، وكل ما يتصل بها، الأكثر رواجاً في العراق، في الآونة الأخيرة، بسبب تلو...

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