2019/09/20 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شدد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الجمعة، على ضرورة تسليح القوات الامنية والحشد الشعبي بمنظومة دفاع جوي من اجل حفظ سيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح يصف الرافضين بتسليح القوات الامنية بمنظومة دفاع جوي بـ "اصوات نشاز") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح يصف الرافضين بتسليح القوات الامنية بمنظومة دفاع جوي بـ "اصوات نشاز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).