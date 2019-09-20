زراعة الانبار لـ

2019/09/20 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

طالب رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ، الجمعة، الجهات المعنية بتسهيل مهمة دخول شحنة من مادة ذرة صفراء

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