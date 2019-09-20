ضبط ادوية مهربة في سيطرة التاجي شمال بغداد “صور”

2019/09/20 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان قوة من مكافحة المتفجرات ضبطت ادوية مهربة في سيطرة التاجي.وقال المصدر في حديث ان “قوة من مكافحة المتفجرات ضبطت عجلتين نوع مارسيدس براد تحمل ادوية بشرية “مهربة” بكميات كبيرة مخبأة مع انواع مختلفة من البضائع في سيطرة التاجي”.واضاف انه “تم التحفظ على الادوية، وتسليم سائقي العجلتين الى […]

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