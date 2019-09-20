2019/09/20 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فاجأ الفنان الكويتي فيصل الراشد، متابعيه بإعلان اعتزاله الغناء بعد مشوار حافل بين الفن والتلحين امتد لـ23 عامًا، ولم يكشف عن السبب لهذا القرار المفاجئ.

وأثار الفنان الكويتي الغموض بعد تركه رسالة موجهة للمدير التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وعبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مطالبًا إياهم بالاحتفال بمناسبة اعتزاله.

وكتب فيصل الراشد منشورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، قال فيه: "فيصل الراشد طقها نومه واعتزل الفن، هذا اللي تبيه يالهندي أنت ومفارش، يالله سووا بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر".

وحرص الفنان الكويتي على إغلاق خاصية التعليقات تجنبا لفتح باب المناقشات؛ بسبب غموض رسالته الموجهة لشخصين بعينهما.

وكان فيصل الراشد قد صرح سابقًا بأن سالم الهندي تعامل معه بتناقض واضح، وهذا ما يدل على عدم دراية وفهم، مضيفًا أنه كان بإمكانه مقاضاته والفوز بالقضية لأنه خالف بنود العقد وحذف جميع أعماله.

يُذكر أن الفنان فيصل الراشد، أبدى غضبه الشديد بعد إلغاء عقده من قبل شركة روتانا، كما مُنع من بث أي من أعماله السابقة عبر الشركة، فيما تم منعه من الغناء في السعودية أو تداول أغانيه في الإذاعات والتلفزيون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطرب كويتي يعتزل الغناء ويوجه رسالة للمدير التنفيذي لشركة روتانا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطرب كويتي يعتزل الغناء ويوجه رسالة للمدير التنفيذي لشركة روتانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).