أسعار النفط تحقق أكبر مكسب أسبوعي خلال أشهر

2019/09/20 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصلت تعاملات سوق النفط، اليوم الجمعة، مكاسبها على خلفية القصف الذي تعرضت له شركة أرامكو النفطية السعودية، التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار النفط تتجه لتسجيل قفزة بنسبة تزيد عن 7% هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي خلال أشهر.

ويتجه خام برنت إلى الارتفاع بنحو 7.7% هذا الأسبوع وهو أكبر صعود أسبوعي منذ يناير كانون الثاني.

وبحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش بلغ عقد أقرب استحقاق لخام برنت في تشرين الثاني 64.75 دولار للبرميل مرتفعا 35 سنتا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل، وتتجه صوب الارتفاع 7.1% في الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ حزيران.

وانخفض إنتاج السعودية بنحو النصف بعد هجوم يوم السبت 14 أيلول، والذي عطل منشأة كبيرة لمعالجة النفط.



وتعهد وزير الطاقة السعودي باستعادة فاقد الإنتاج بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية تشرين الثاني.

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