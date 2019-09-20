2019/09/20 | 10:36

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الامن والدفاع : الحكومة ملزمة بشراء منظومة دفاع جوي لضمان سيادة العراق

شدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد البلداوي، على ضرورة

تسليح القوات الامنية والحشد الشعبي بمنظومة دفاع جوي من اجل حفظ

سيادة العراق.

واضاف البلداوي ان الاستهداف الذي تعرض له الحشد الشعبي من قبل

الطيران المسير ، جعل الحكومة ملزمة بشراء منظومة دفاع جوي متطورة

لضمان عدم تكرار مثل هكذا استهدافات”.



واكد البلداوي اهمية ابتعاد

الحكومة وتخلصها من الضغوط الخارجية والداخلية التي تمنع تزويد

العراق بمنظومة دفاع جوي متطورة ، واصفاً الرافضين لتسليح القوات

الامنية بمنظومة دفاع جوي بـ" اصوات النشاز " .

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