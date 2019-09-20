2019/09/20 | 10:36

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مقتل شخص وإصابة 5 جراء إطلاق نار عشوائي في واشنطن

قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء إطلاق نار حصل فجر اليوم

في العاصمة الأمريكية واشنطن .

واوضح المسؤول في شرطة واشنطن، ستيوارت إمرمان، في تصريح ان ستة

أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان قد فارق الحياة.

وكانت احدى وسائل الاعلام المحلية قد نشرت صورا على موقع التواصل

الاجتماعي "تويتر" لسيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا من مكان

الحادث.

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