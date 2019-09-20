بعد 91 عاما على انشائه .. موانئ العراق تعيد تأهيل فندق شط العرب

2019/09/20 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن اعادة تأهيل فندق شط العرب الذي تم انشاؤه في عام 1928 ، واعادته الى سابق عهده .وذكر مدير العلاقات والاعلام في الشركة علاء عسكر ، بحسب بيان :” ان تأهيل الفندق القديم الذي يضم ، اكثر من 100 غرفة والذي صمم وفق مستوى 4 نجوم ، يتضمن بناء […]

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