2019/09/20 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عثرت القوات الأمنية والحشد الشعبي في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، على أسلحة وعتاد ومتفجرات لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب قضاء القائم.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "قوة مشتركة من حشد محافظة الانبار متمثل بفوج حشد الغربية الأول، وفوج أعالي الفرات الأول، والجيش وجهاز المخابرات لغرض البحث والتفتيش في جنوب قضاء القائم 100كم في الصحراء تم العثور على مضافات للدواعش في منطقة الوزيه وأسلحة واعتدة.

وأضاف أن "العملية اسفرت عن العثور على عدد من الصواريخ، وسلاح مختلف الانواع وعتاد وعبوات ناسفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على أسلحة ومتفجرات وصواريخ جنوب القائم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على أسلحة ومتفجرات وصواريخ جنوب القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).