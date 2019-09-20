عبدالامير الركابي - شيوعيتان: بنيوية وطبقية ماركسية/1

2019/09/20 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي الاعتقاد السائد والغالب بخصوص الشيوعية، هو من دون شك ذلك الذي جاء به ماركس عند منتصف القرن التاسع عشر ـ وهو قرن علم الاجتماع "اخر العلوم" ـ في غمرة الثورة البرجوازية والانتقال الراسمالي الأوربي "المصنعي"، وهو كما اجمالي أفكار الحداثة ومباديء الثورات البرجوازية حظي على مدى اكثر من قرن ونصف القرن بغلبة كاسحة، ان لم تكن أحادية، كرست هي أيضا مع تبلورها وبفعل فذلكاتها النظرية، فكرة جدة المفهوم وع......

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