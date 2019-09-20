2019/09/20 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور اعتقد بعض من صديقاتي وأصدقائي..
لدى قراءة عنوان مقالي المنشور بالحوار المتمدن صباح الأربعاء بالثامن عشر من أيلول ـ سبتمبر 2019"مستر ترامب..
صرعات عالمية..."http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=649748اعتقدوا أنني أخطأت بالطباعة نظرا لضعف نظري المعروف..
وأنني كتبت "صــرعات" بدلا من " ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - على مسؤوليتي كالعادة... صرعات وليس صراعات...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لدى قراءة عنوان مقالي المنشور بالحوار المتمدن صباح الأربعاء بالثامن عشر من أيلول ـ سبتمبر 2019"مستر ترامب..
صرعات عالمية..."http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=649748اعتقدوا أنني أخطأت بالطباعة نظرا لضعف نظري المعروف..
وأنني كتبت "صــرعات" بدلا من " ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - على مسؤوليتي كالعادة... صرعات وليس صراعات...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - على مسؤوليتي كالعادة... صرعات وليس صراعات...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).