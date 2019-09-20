غسان صابور - على مسؤوليتي كالعادة... صرعات وليس صراعات...

2019/09/20 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور اعتقد بعض من صديقاتي وأصدقائي..لدى قراءة عنوان مقالي المنشور بالحوار المتمدن صباح الأربعاء بالثامن عشر من أيلول ـ سبتمبر 2019"مستر ترامب..صرعات عالمية..."http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=649748اعتقدوا أنني أخطأت بالطباعة نظرا لضعف نظري المعروف..وأنني كتبت "صــرعات" بدلا من " ......

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