الاقتصادية النيابية: الصين اقترحت على العراق انشاء طرق معلقة للقضاء على الزحام المروري

2019/09/20 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز -بغداد

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، من وجود عقبات تحول دون توفير بيئة ملائمة للشركات الاستثمارية الاجنبية في العراق، مبينة ان جميع

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